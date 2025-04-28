Ребенок и четверо взрослых пострадали при ДТП в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Пять человек, включая шестилетнего ребенка, пострадали в результате столкновения двух машин на трассе "Новороссия", сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в телеграм-канале.
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