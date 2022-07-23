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Банки снизят проценты по вкладам на 1-1,5%

Банки снизят проценты по вкладам на 1-1,5%

В ряде банков доходы по вкладам окажутся на самом низком уровне за последние три года. Так, о наличии планов по снижению ставок по депозитам изданию подтвердили в ПСБ, Совкомбанке, Почта-банке, МТС-банке, "Ренессанс Кредите" и Абсолют-банке.

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