Место начала операции «Январский гром»: малая Дорога жизни, о которой знают немногие

Именно благодаря этой дороге в январе 1944-го была полностью снята блокада Ленинграда. Ледовая трасса через Финский залив, протяженностью более 20 километров — дорога, о которой мало кто знает, но именно благодаря ей в январе 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята.