Мошенники научились воровать аккаунты россиян в «Телеграме» с помощью Hamster Kombat

Таких попыток стало на 22 процента больше По данным аналитиков «Лаборатории Касперского», в первом полугодии количество попыток перехода россиян на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под «Телеграм», увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.