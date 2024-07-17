Мошенники научились воровать аккаунты россиян в «Телеграме» с помощью Hamster Kombat

Таких попыток стало на 22 процента больше По данным аналитиков «Лаборатории Касперского», в первом полугодии количество попыток перехода россиян на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под «Телеграм», увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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