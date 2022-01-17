Силовики попытались задержать Порошенко в аэропорту Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев, где сразу же столкнулся с проблемами. Сообщается, что у экс-главы государства на паспортном контроле сотрудники Государственного бюро расследований забрали документ и не хотели возвращать.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев, где сразу же столкнулся с проблемами. Сообщается, что у экс-главы государства на паспортном контроле сотрудники Государственного бюро расследований забрали документ и не хотели возвращать.
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