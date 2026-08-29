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Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз

Системы ПВО и Patriot в Польше оказались не готовы к угроз

Инцидент с падением ракеты в Польше 30 июля обнажил системные проблемы в работе противовоздушной обороны и военно-воздушных сил страны.

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