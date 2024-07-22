В Кремле оценили смену риторики Зеленского, допустившего переговоры с Москвой

Песков: Заявления Зеленского о переговорах лучше войны "до последнего украинца" Сам факт того, что Владимир Зеленский начал говорить о возможности переговоров с Москвой, намного лучше демонстративных отказов мирного урегулирования и вытекающего из них стремления продолжать боевые действия до последнего украинца.