В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле ВСУ населенного пункта Сабовка Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле ВСУ населенного пункта Сабовка Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины рассказало в своем Telegram-канале об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Сабовка реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.