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В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки

  Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле ВСУ населенного пункта Сабовка Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном  Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле ВСУ населенного пункта Сабовка Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины рассказало в своем Telegram-канале об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Сабовка реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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