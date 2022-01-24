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Netflix и Microsoft демонстрируют, что рынок видеоигр стал слишком большим, чтобы его игнорировать

Рынок видеоигр находится на пике популярности. Менее чем через две недели после того, как разработчик игр Take-Two объявил о покупке другого американского разработчика Zynga за 12,7 миллиарда долларов, и всего через несколько дней после того, как .

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