Netflix и Microsoft демонстрируют, что рынок видеоигр стал слишком большим, чтобы его игнорировать

Рынок видеоигр находится на пике популярности. Менее чем через две недели после того, как разработчик игр Take-Two объявил о покупке другого американского разработчика Zynga за 12,7 миллиарда долларов, и всего через несколько дней после того, как .
Рынок видеоигр находится на пике популярности. Менее чем через две недели после того, как разработчик игр Take-Two объявил о покупке другого американского разработчика Zynga за 12,7 миллиарда долларов, и всего через несколько дней после того, как .
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