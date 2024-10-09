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Минобороны ФРГ планирует потратить на вооружение Украины еще 400 млн евро

Минобороны ФРГ планирует потратить на вооружение Украины еще 400 млн евро

Минобороны ФРГ планирует и в дальнейшем поддерживать оружием Украиныу. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.

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