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Каюм Насыйри исемендәге бәйгегә гаризалар кабул ителә башлады

Каюм Насыйри исемендәге бәйгегә гаризалар кабул ителә башлады

Татарстан Мәдәният министрлыгы тарих, мәдәният һәм агарту эшләренә битараф булмаганнарны Каюм Насыйри – бөек галим, педагог һәм мәгърифәтче исемендәге конкурста катнашырга чакыра.

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