Трагедия в Нижнем Тагиле: из под завалов дома достают новорожденных детей

По информации Mash, травмы получили не менее шести человек, среди них есть дети. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома двоих новорожденных детей, одному из которых всего три месяца.
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