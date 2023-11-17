Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о том, согласен ли он с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, как об этом высказался глава государства Джо Байден.
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