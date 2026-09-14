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Калужские новости

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Хамовнический суд Москвы признал Победкина виновным в уклонении от налогов

Хамовнический суд Москвы признал Победкина виновным в уклонении от налогов

Павел Победкин, используя несколько компаний, распределял выручку от продажи продукции завода «Кристалл», что позволяло сохранять упрощенную систему налогообложения и не платить в полном объеме налог на прибыль и НДС.

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