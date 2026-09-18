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Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал в дистанционном формате на выборах в Госдуму. «Председатель правительства воспользовался онлайн-форматом, который в этом году доступен жителям 33 регионов страны, включая Москву», — говорится в сообщении кабмина.

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