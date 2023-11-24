План майдана установлен. Первые восемь шагов сделаны, остался последний

Состояние сегодняшней украинской политики можно охарактеризовать как тревожное ожидание майдана. Политические каналы с удивительным рвением закопались в конспирологию, собирают пазл и рассказывают о шагах перед новым майданом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии