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План майдана установлен. Первые восемь шагов сделаны, остался последний

План майдана установлен. Первые восемь шагов сделаны, остался последний

Состояние сегодняшней украинской политики можно охарактеризовать как тревожное ожидание майдана. Политические каналы с удивительным рвением закопались в конспирологию, собирают пазл и рассказывают о шагах перед новым майданом.

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