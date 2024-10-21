Бельский поблагодарил петербургское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» за активную помощь бойцам

Организация регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО Председатель ЗакСа Александр Бельский поблагодарил петербургское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и его руководителя Игоря Высоцкого за активную помощь бойцам.
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