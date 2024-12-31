Мать погибшего под Актау пилота рассказала о последнем сообщении сына

Авиакатастрофа, произошедшая 25 декабря, унесла жизни 38 человек. Мать одного из погибших пилотов с горечью вспомнила последние сообщения от своего сына, который, как и всегда, известил её о начале вылета.
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