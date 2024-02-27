Нам пытаются навязать положительный образ мигранта: Чего ждать от возвращения на экраны Равшана и Джамшута

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Мария
Может и есть среди них хорошие люди. Пока. Пока.Но,все чужеземцы оккупанты.Уже вооружаются,уже наглеют.Только,кто из глав диаспор скажет им &quot;Фас!&quot; Тут же начнут нас истреблять,в том числе и условные хорошие мигранты.
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3 час.
Галина Войсковая
А может быть вам хотят донести , что мигранты тоже люди и далеко не все преступники? Может надо почаще свои правоохранительные органы спрашивать почему они позволяют бесчинствовать всяким преступным группировкам?
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44 мин.
АУ
Антон Устинов
Давно пора навести порядок в этой сфере.Дело за новым(старым) президентом!!!
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36 мин.

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