Царьград Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что юмористическое шоу «Наша Russia» вернётся на экраны.
Нам пытаются навязать положительный образ мигранта: Чего ждать от возвращения на экраны Равшана и Джамшута
Комментарии
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Мария
Может и есть среди них хорошие люди. Пока. Пока.Но,все чужеземцы оккупанты.Уже вооружаются,уже наглеют.Только,кто из глав диаспор скажет им "Фас!" Тут же начнут нас истреблять,в том числе и условные хорошие мигранты.
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3 час.
Галина Войсковая
А может быть вам хотят донести , что мигранты тоже люди и далеко не все преступники? Может надо почаще свои правоохранительные органы спрашивать почему они позволяют бесчинствовать всяким преступным группировкам?
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44 мин.
АУ
Антон Устинов
Давно пора навести порядок в этой сфере.Дело за новым(старым) президентом!!!
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36 мин.
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