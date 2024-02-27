Нам пытаются навязать положительный образ мигранта: Чего ждать от возвращения на экраны Равшана и Джамшута

Мария Может и есть среди них хорошие люди. Пока. Пока.Но,все чужеземцы оккупанты.Уже вооружаются,уже наглеют.Только,кто из глав диаспор скажет им "Фас!" Тут же начнут нас истреблять,в том числе и условные хорошие мигранты.

Галина Войсковая А может быть вам хотят донести , что мигранты тоже люди и далеко не все преступники? Может надо почаще свои правоохранительные органы спрашивать почему они позволяют бесчинствовать всяким преступным группировкам?