Бизнес недоволен законопроектом о кибермошенничестве

Предприниматели не одобряют запрет массовых звонков и рекламных рассылок. Также бизнес против введения запрета на общение с пользователями в зарубежных мессенджерахГосдума 18 марта рассмотрит законопроект о кибермошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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