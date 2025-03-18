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Бизнес недоволен законопроектом о кибермошенничестве

Бизнес недоволен законопроектом о кибермошенничестве

Предприниматели не одобряют запрет массовых звонков и рекламных рассылок. Также бизнес против введения запрета на общение с пользователями в зарубежных мессенджерахГосдума 18 марта рассмотрит законопроект о кибермошенничестве.

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