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Роботизированное кафе «Дуняша» с ПМЭФ-2022 отправится в Дубай

Роботизированное кафе «Дуняша» с ПМЭФ-2022 отправится в Дубай

Завершился первый день ПМЭФ-2022, на котором функционировало роботизированное кафе «Дуняша». Совсем скоро комплекс заработает во многих российских городах, а также в ОАЭ, заявил основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

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