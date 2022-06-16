Роботизированное кафе «Дуняша» с ПМЭФ-2022 отправится в Дубай

Завершился первый день ПМЭФ-2022, на котором функционировало роботизированное кафе «Дуняша». Совсем скоро комплекс заработает во многих российских городах, а также в ОАЭ, заявил основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.