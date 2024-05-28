В апреле банки нарастили покупки ОФЗ на аукционах Минфина

Основным покупателем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах, проводимых Минфином в апреле, были банки: они выкупили порядка 70% всех размещенных ОФЗ, следует из обзора банковского сектора, подготовленного ЦБ.
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