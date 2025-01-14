Прокуратура добилась пенсии для участника СВО

Ямальская проуратура добилась пенсии для участника СВО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился бывший участник боевых действий и сообщил, что ему не дают пенсию по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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