Прокуратура добилась пенсии для участника СВО

Ямальская проуратура добилась пенсии для участника СВО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился бывший участник боевых действий и сообщил, что ему не дают пенсию по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации.