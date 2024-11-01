Фермерское хозяйство «Сытая Дуся» заняло второе место в финале конкурса «Кубок сельских пекарей»

<p> Завершился всероссийский конкурс «Кубок сельских пекарей России - 2024». Семейное фермерское хозяйство «Сытая Дуся» из села Ёлнать Юрьевецкого района заняло второе место на итоговых соревнованиях конкурса среди семейных сельских пекарен, которые состоялись в Казани 31 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии