Тренер Гладилин призвал Абаскаля завершить работу со "Спартаком"

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что руководство клуба после поражения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела" (0:2) должно нести ровно ту ответственность, что и действующий наставник красно-белых Гильермо Абаскаль.