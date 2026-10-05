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Регионы России

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Правительство Норвегии планирует временный запрет на ИИ-очки в общественных местах

Правительство Норвегии планирует временный запрет на ИИ-очки в общественных местах

Правительство Норвегии намерено ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом (ИИ) в ряде общественных мест.

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