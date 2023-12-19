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Стало известно о непростых отношениях в семье школьницы, по вине которой произошла трагедия в Брянске

Стало известно о непростых отношениях в семье школьницы, по вине которой произошла трагедия в Брянске

Трагедия в Брянской гимназии шокировала общественность. Появились подробности о семье девочки-убийцы, которая в тот же день свела счеты с жизнью.

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Комментарии
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КК
Кин Кинский
Я так понимаю факты буллинга в школах пытаются затереть намеренно всякого рода бутафорией.
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12 час.

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