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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда» о Потуральски: «Почти все топ-клубы звали его около 5-7 лет, он отказывался. Это были долгие и тяжелые переговоры, был даже совместный звонок – я со своей женой и он со своей»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью Спортсу” вспомнил, как проходили переговоры с форвардом  Эндрю Потуральски .

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