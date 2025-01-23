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В Набережных Челнах китайский автомобиль взорвался на ходу

В Набережных Челнах китайский автомобиль взорвался на ходу

Китайский автомобиль Geely Emgrand взорвался на ходу в Набережных Челнах.РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел 22 января и опубликовал кадры инцидента.

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