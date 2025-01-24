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Царьград

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Соловьёв прервал речь Шахназарова: "Все от него ждали, а он чижика съел"

Соловьёв прервал речь Шахназарова: "Все от него ждали, а он чижика съел"

Режиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи Владимира Соловьёва прямо высказался о последствиях прихода Трампа к власти, притом не только для США и для России.

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Комментарии
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Амара Карпова
Шахназаров МОЛОДЕЦ👍Почему он не советник или пресс-секретарь Путина?😥Такие ЛЮДИ нужны во власти💯Дай Бог🙏
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20 час.

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