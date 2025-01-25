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Жених на цыпочки встал: В Астрахани первоклассника женили на 13-летней

Жених на цыпочки встал: В Астрахани первоклассника женили на 13-летней

  Российские законы против национальных обычаев — пустой звук? В одном из престижных ресторанов Астрахани на днях прошло необычное торжество.

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Комментарии
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ИП
Ирина Полуэктова
Ничего не будет делать. Нет абсолютно никакого нарушения закона РФ. Родители детей посидели в ресторане. Детей одели в красивую одежду. Потом все разошлись по своим домам и спали в своих детских кроватках. Брак в РФ заключается только в ЗАГСе. А это просто красивая тематическая вечеринка под названием &quot;Свадьба&quot;.
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18 час.
Виктор Гайдуков
В том-то и есть беда, что такие как Вы не хотите увидеть, что с детьми поступили как с котятами, или как с тряпичными куклами, лишив их детства и абсолютно не считаясь ни с их пониманием, ни с их чувствами. Теперь эти дети будут жить как моральные калеки и никогда не испытают простого человеческого счастья, которое подразумевает и собственное достоинство и гордость и любовь. С детьми поступили так, как ранее могли поступать с рабами.
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17 час.
Т
Татьяна
Рожать начинают чуть ли не с яслей, браки не регистрируют, все одиночки и под опекой и мамки и ляльки. Ни дня не работают. получают маткапитал, все пособия на детей, опекунские, пенсии и все из БЮДЖЕТА, В КАКОЙ НЕ ВНОСЯТ НИ РУБЛЯ!!!! ДЛЯ ЧЕГО СЕЙ БАЛЛАСТ НАХЛЕБНИКОВ НА НАШЕЙ ШЕЕ? КОГДА БУДУТ И ДЛЯ НИХ ЗАКОНЫ ПИСАНЫ????
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40 мин.

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