Жених на цыпочки встал: В Астрахани первоклассника женили на 13-летней

ИП Ирина Полуэктова Ничего не будет делать. Нет абсолютно никакого нарушения закона РФ. Родители детей посидели в ресторане. Детей одели в красивую одежду. Потом все разошлись по своим домам и спали в своих детских кроватках. Брак в РФ заключается только в ЗАГСе. А это просто красивая тематическая вечеринка под названием "Свадьба".

Виктор Гайдуков В том-то и есть беда, что такие как Вы не хотите увидеть, что с детьми поступили как с котятами, или как с тряпичными куклами, лишив их детства и абсолютно не считаясь ни с их пониманием, ни с их чувствами. Теперь эти дети будут жить как моральные калеки и никогда не испытают простого человеческого счастья, которое подразумевает и собственное достоинство и гордость и любовь. С детьми поступили так, как ранее могли поступать с рабами.