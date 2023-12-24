Джошуа досрочно победил Валлина

Отто Валлин не продержался с Энтони Джошуа и половины боя. В ночь на 24 декабря в Эр-Рияде завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и Отто Валлин.
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