Джошуа досрочно победил Валлина

Отто Валлин не продержался с Энтони Джошуа и половины боя. В ночь на 24 декабря в Эр-Рияде завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и Отто Валлин.