India's 97 GW Coal Expansion Plan Looks Too Small, Senior Official Says

India may need to revise up its planned new coal-fired capacity installations through 2035 amid soaring electricity demand that needs grid stability and flexibility, a senior Indian official said on Tuesday.
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