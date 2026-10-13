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India's 97 GW Coal Expansion Plan Looks Too Small, Senior Official Says

India may need to revise up its planned new coal-fired capacity installations through 2035 amid soaring electricity demand that needs grid stability and flexibility, a senior Indian official said on Tuesday.

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