Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна с начала года расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, с российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов.