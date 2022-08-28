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Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна с начала года расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, с российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов.

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