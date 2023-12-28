С зимним макияжем связано большое количество подводных камней, невнимательность к которым часто приводит к обидным мейкап-провалам.

Каждое время года диктует свои условия не только для гардероба, но и для макияжа. Поэтому средства по уходу и декорированию, которыми мы активно пользуемся летом, не всегда могут хорошо сослужить службу зимой, и наоборот.
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