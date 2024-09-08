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«Мы увязли»: Путин и Герасимов научились воевать и не повелись на курскую «военную хитрость» – офицер ВСУ

«Мы увязли»: Путин и Герасимов научились воевать и не повелись на курскую «военную хитрость» – офицер ВСУ

Политнавигатор ВСУ завязли в Курской области. Стало невозможно продвигаться. А выводить войска – это расписаться в том, что положили столько людей ради «блефа и понтов».

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
один-да.
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1 час.
АБ
АЛЕКСЕЙ БУЗИН
Ты гонор-то свой прибери. Вопрос поставден правильно - это или разгильдяйство или прямое предательство.
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1 час.
М
Максимов
Пусть заходят,хакопаем всех‐хороший вырастет лес!!!
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40 мин.

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