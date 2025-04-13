Генинспектор ВС Германии: армию надо привести в состояние готовности к 2029 году

Вооруженные силы Германии должны быть приведены в состояние полной боевой готовности к 2029 году. Об этом в ходе интервью для газеты Welt am Sonntag заявил генеральный инспектор немецких войск Карстен Бройер.
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