На фоне серьёзного напряжения между Белым домом и Банковой и отсутствием полноценной замены Соединённых Штатов как партнёра глава киевского режима Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой американских союзников за пределами администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин предупредил...
- "Имеем право нане...
- Алексей Анпилогов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым