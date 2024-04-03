ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Удивлению нет предела или тип семьи, который входит в моду

Удивлению нет предела или тип семьи, который входит в моду

Вот уж, действительно, удивлению моему нет предела: женщина на работе рассказала, как живет их семья, и оказалось, что такой формат, такой тип очень даже в моде.

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Комментарии
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ЛЯ
Любовь Яровикова
Автор написал глупость. Не знает того, о чём пишет
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16 час.
Майя Maja
Я вообще ничего не поняла)) Ну хотят они там свои схемы придумывать проживания, пусть придумывают. Веселуха она на то и веселуха, когда мозги долгосрочно не мыслят.
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4 час.

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