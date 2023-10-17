Овечкин впервые с ноября 2021 года ни разу не попал в створ ворот

Александр Овечкин впервые за 23 месяца не сумел попасть даже в створ ворот соперников. В ночь на 17 октября в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз».
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