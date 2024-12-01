Один подросток погиб и пятеро пострадали в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде

t.me/Полиция Нижегородской области Один человек погиб в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде. Улетевший в кювет автомобиль арендовала компания подростков, об этом сообщили в Telegram-канале региональной полиции.
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