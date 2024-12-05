Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию, однако ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает газета Wall Street Journal.
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