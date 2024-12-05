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Участки в Подмосковье подорожали на 20% за год

Участки в Подмосковье подорожали на 20% за год

Наибольший рост цен отмечается на Калужском шоссе, Боровском шоссе и Киевском шоссе. По прогнозам специалистов, тенденция высокого спроса на загородные участки сохранится и в 2025 году Загородные участки в Подмосковье подорожали за год на 20%, подсчитал сервис «Мир квартир».

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