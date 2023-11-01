В музее ИЗО Кузбасса проходит мастер-класс от мастеров, которые представят свои работы на выставке ВДНХ

Уроки по росписи даёт Ольга Парухина. Преподаёт в художественной школе Прокопьевска. Создаёт уникальные игрушки вместе с другими мастерами на Международную выставку-форум, которая пройдёт в ноябре в Москве.
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