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Книга Иезекииля и летающая колесница огня: неверно истолкованные технологии древних пришельцев?

Книга Иезекииля и летающая колесница огня: неверно истолкованные технологии древних пришельцев?

Обратная сторона истории   Книга Иезекииля и летающая колесница огня: неверно истолкованные технологии древних пришельцев? «Я посмотрел и увидел вихрь, идущий с севера, огромное облако с огнем, вспыхивающим взад и вперед, и ярким светом вокруг него.

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Малик Гумеров
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Кто Где
Пока дуб жив, который в где-то в Израиле, у нас есть еще время. Кстати, в США началась эпидемия стрельбы - в Нью Йорке чс или что-то такое ввели. Люди стреляют в людей. И ситуация лишь ухудшается.

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