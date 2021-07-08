Обратная сторона истории Книга Иезекииля и летающая колесница огня: неверно истолкованные технологии древних пришельцев? «Я посмотрел и увидел вихрь, идущий с севера, огромное облако с огнем, вспыхивающим взад и вперед, и ярким светом вокруг него.