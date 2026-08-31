Минтербез Пермского края ограничит движение для ралли "Барда-2026"

12 сентября 2026 года в Пермской области временно перекроют дороги для ралли "Барда-2026". Участки автодорог будут закрыты с 9:40 до 13:00 и с 15:00 до 19:30.
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