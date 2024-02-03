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Закон, порядок, государство

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Это слово говорила каждая бабушка, а сейчас его считают дикостью - вот, о чем речь

Это слово говорила каждая бабушка, а сейчас его считают дикостью - вот, о чем речь

Русский язык всегда был богат разнообразными словами и выражениями, но с течением времени некоторые из них уходят в прошлое и перестают быть актуальными.

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