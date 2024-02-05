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Галактика, которой не должно было существовать — новая находка «Джеймса Уэбба»

Галактика, которой не должно было существовать — новая находка «Джеймса Уэбба»

Команда астрономов обнаружила нетипичную карликовую галактику PEARLSDG — она как будто застыла: связи с другим скоплением звезд нет, но и рост своих светил в ней остановился, сообщил Университет штата Аризона (США).

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