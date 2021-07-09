Как русский обманул швейцарский банк. Нарезка анекдтово #1

Всем привет! Это первая нарезка анекдотов,надеюсь вам понравится,ставьте лайки и пишите свои комментарии,а мы начинаем! Слон впервые увидел в джунглях голого аборигена и подумал: - Как же он этой штучкой добывает себе еду ?Мышь вышла замуж за Слона.