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Продажи новых машин в России падают

Продажи новых машин в России падают

По итогам августа 2026 года в России продали 114,3 тысячи новых легковых автомобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

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